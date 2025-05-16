19 Mayıs için Özel Konser Düzenleniyor

19 Mayıs için Özel Konser Düzenleniyor
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DenizBank'ın desteklediği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. Konserde genç yetenekler sahne alacak.

DenizBank'ın desteklediği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şef Orhun Orhan yönetiminde gerçekleşecek "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Genç Yetenekler Özel Konseri", 16 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek.

Orkestraya, kemanda Deniz Yakın, kornoda Roni Doğan'ın eşlik edecek. Şef Çiğdem Aytepe yönetiminde TRT Ankara Çoksesli Gençlik Korosu ile şef Canan Temel yönetiminde Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da etkinlikte sahne alacak.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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