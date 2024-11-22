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18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti

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Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Suistimal vakalarında karşılaşılan şaşırtıcı olayları anlatan Aslan, "Bir çalışan 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi çalıyor. Kendi maaşının dışında 3 maaş daha kazanıyordu." ifadelerini kullanarak şirketlerin Hile Denetim Uzmanları ile çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"18 YILDIR ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİ DOLANDIRMIŞ"

15 yıldır Hile Denetimi Uzmanlığı yapan Aslan, "Bizim tespitlerimizden biri, 18 senedir o şirkette çalışıyor ve 18 senedir ama o kadar güzel ayarlamış ki ,güzel derken biz kendimiz de suistimalin analizini yaparken akılcı demek istedim. 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi çalıyor. Çünkü küçük küçük sabit çalıyor. Kazan-kazan sistemi kurmuş. Bordrolama ve İK ile ilgili yapıyordu. Kendi maaşının dışında 3 maaş daha kazanıyordu. Gözü çok büyüklerde değildi. Kendi maaşı 2 bin TL ise, 6 bin TL daha kazanıyordu. Bu 6 lira şirkette başka yollarla gizleniyordu. Firma sahibinin bunu görmemesi imkansız ama o kadar ustaca gizlemişti ki fazladan aldığı paranın üstünü çok farklı şekillerde örtmüştü." ifadelerini kullandı.

"DOLANDIRICI ÇALDIĞI ŞİRKETİ TEHDİT ETTİ"

İlginç olan vakalardan birini anlatan Aslan, "Bulduğumuz vakalarda işletme sahibi ile konuştuğumuzda, "bu piyasada öğrenilirse büyük bir itibar kaybı yaşarım ve ben kendimi bir daha düzeltemem"diyor. Suistimalciyi buldular yakaladılar. İlginç olan vakalardan biri şuydu, suistimalcinin yaptığı her şey kanıtlarıyla ortaya kondu. Suistimalcinin verdiği cevap, 'Evet çaldım. 5 lira daha vermezsen elimdeki tüm bilgi ve belgeleri maliyeye sigortaya her yere seni şikayet ederim' oldu." dedi.

18 Yıl Boyunca Çalıştığı Şirketi Dolandıran Çalışanın Şaşırtıcı Hikayesi

18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti
Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi
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