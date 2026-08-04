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16. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, ormanın, toprağın, gıdanın ve suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "16. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na (UTOİFY) başvurular, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, ormanın, toprağın, gıdanın ve suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "16. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na (UTOİFY) başvurular, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından, DenizBank'ın destekleriyle düzenlenen Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması başlıyor.

Tarımın, ormanın, toprağın, gıdanın ve suyun önemi konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan yarışma "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere, 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar, tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla, yarışmaya katılım sağlayabilecek. Başvuruları 13 Nisan'da başlayan yarışmaya, 31 Ağustos'a kadar eser gönderilebilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda AA'dan Ünlüpınar da yer alıyor

Yarışmanın seçici kurulunda AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar da bulunuyor. Kurulda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyon Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, DenizBank İnsan Kaynakları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, Yüksek İhtisas Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Arslan Güven, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Şule Külük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, görüntü yönetmeni Sabri Savcı, görsel danışman ve fotoğraf eğitmeni Serkan Turaç, fotoğraf sanatçıları Vladimir Jovanovski, Mr. Lu Ming, Luis Jose Vigil Escalera ve bağımsız jüri üyesi Perihan Yücel de yer alıyor.

Sonuçlar 28 Eylül-28 Ekim döneminde açıklanacak, toplam ödülün 1 milyon 735 bin lira olarak belirlendiği yarışmada dereceye giren eserlere daha sonra düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.??????

Kaynak: AA
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