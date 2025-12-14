Haberler

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı 11. Yargı Paketi ile bankacılık sisteminde köklü bir değişim başlıyor. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında elektronik ödeme hesapları biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan açılamayacak, yüksek tutarlı para transferlerinde ise çipli kimlikli ek güvenlik onayı zorunlu hale gelecek.

  • 1 Ocak 2026 itibarıyla, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kullanıcıların 20 kelimeyi aşan bir açıklama sunması zorunlu olacak.
  • Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacak.
  • Belirli tutarın üzerindeki para transferlerinde kullanıcıların SMS onayı, biyometrik doğrulama veya çipli kimlik kartı ile onay vermesi gerekecek.

Geçtiğimiz haftalarda TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi'nin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aralık ayının son haftasında Meclis Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor. Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme; infaz sisteminden trafik cezalarına kadar birçok başlığın yanı sıra bankacılık ve elektronik ödeme alanında önemli yenilikler içeriyor.

BAKAN TUNÇ: YENİ EYLEM PLANI DEVREYE ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de artan yasa dışı bahis faaliyetleri nedeniyle yeni bir eylem planının devreye alınacağını açıklarken, bu kapsamda 11. Yargı Paketi'nde yapılacak değişikliklere ilişkin detayları paylaştı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama ya da çipli kimlik olmadan hesap açılmasının mümkün olmayacağını belirtti. Ayrıca düzenlemenin yasalaşması halinde IBAN üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde de kapsamlı değişikliklerin uygulanacağını ifade etti.

AYRINTILI AÇIKLAMA TALEP EDİLECEK

Öte yandan 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan uygulamayla birlikte, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde kullanıcıdan ayrıntılı açıklama talep edeceği öğrenildi. Buna göre mobil, internet ya da ATM kanalı fark etmeksizin gerçekleştirilen işlemlerde, 20 kelimeyi aşan bir izahat sunulması zorunlu olacak.

BİYOMETRİK DOĞRULAMA, TRANSFER ONAYI...

Yeni düzenleme kapsamında bankalara da ek yetkiler verilecek. Belirli tutarın üzerindeki para transferlerinde bankalar, kullanıcılardan ek güvenlik doğrulaması isteyebilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) belirleyeceği limitlerin üzerindeki işlemlerde ise kullanıcıların SMS onayı, biyometrik doğrulama veya çipli kimlik kartı ile transferi onaylaması gerekecek. Çift katmanlı doğrulama sistemiyle dolandırıcılık girişimlerinin önlenmesi ve kullanıcılar adına izinsiz kredi çekilerek paranın başka hesaplara aktarılmasının engellenmesi hedefleniyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
