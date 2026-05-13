Haberler

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli'den "Dünya Çiftçiler Günü" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımın ekonomik dengedeki kritik rolüne dikkat çekti. Kestelli, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha aktif rol almasının önemini vurguladı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kestelli, mesajında, toprağa düşen her tohumun bir hikayesi, sofraya gelen her yemekte bir çiftçinin alın terinin olduğunu belirtti.

İnsanın toprakla kurduğu emek dolu bağın geleceği büyüttüğünü ifade eden Kestelli, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 6'sını, istihdamın yüzde 14'ünü sağlayan tarımın üretiminin, istihdam, kırsal kalkınma ve ekonomik denge açısından kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

Uzun yıllardır tarımın dönüşümüne katkı sağlayacak projelere öncelik verdiklerini ifade eden Kestelli, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme, sürdürülebilir üretim, katma değerli tarım, lisanslı depoculuk ve tarım girişimciliği alanlarında yürüttüğümüz çalışmaların temel amacı üreticimizin rekabet gücünü artırmak ve geleceğin tarımına bugünden hazırlanmak. Öte yandan ne yazık ki çiftçi nüfusumuz giderek yaşlanıyor ve gençlerin tarıma ilgisini artırmadan, teknolojiyi üretimin merkezine yerleştirmeden ve kırsalda yaşamı güçlendirmeden geleceğin tarımını inşa etmemiz pek mümkün görünmüyor. Bu durumun bilincindeyiz ve tarımın yarınlarının korunması için üstlendiğimiz misyonla elimizi taşın altına koyarak, gençlerimizi, geleceğin sektörü tarım alanında eğitim almaları ve proje geliştirmeleri konusunda teşvik ediyoruz."

Kestelli, tarımın yarınları için sadece gençlerin değil, kadınların da tarım ekosistemine daha güçlü şekilde entegre edilmesi büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEvrim Arslan:

Gençlerin tarımla ilgilenmesi gerçekten çok önemli bence, bu tür mesajlar bilinç oluşturmak açısından iyi oluyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEray Yavuz:

Benimle zamanında çiftçileri kimse böyle savunmazdı, yapılacaksa ciddi düşünülsün.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Yazıcı:

Çiftçiler günü mesajları güzel de, sonunda ne değişiyor yahu ?? Her sene aynı söz, aynı vaatler, aynı duygusal cümleler... Toprağa düşen her tohum bir hikaye falan çok romantik ama çiftçi abi şu an ne durumda biliyor musunuz? ?? Neyse, başarılar dilerim tabii ki.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek

Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu

Casusluk davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Önde oldukları maçı hükmen kaybettiler! Belki de şampiyonluk gitti

Bu olayların bedeli çok ama çok ağır oldu!

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon