Haberler

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi Haber Videosunu İzle
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altında yaşanan sert düşüşün ardından dev yatırım bankalarından yeni tahminler geldi. JP Morgan, 2026'da altının 5.055 dolara ulaşacağını öngörürken, Morgan Stanley hedefini 4.400 dolara yükseltti. Goldman Sachs ise kısa vadeli düşüşün geçici olduğunu belirterek uzun vadeli hedefini 4.900 dolar olarak korudu.

  • Altın fiyatları son 12 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı ve haftayı yüzde 3,23 kayıpla kapattı.
  • JP Morgan altının 2026 yılı dördüncü çeyreğinde 5.055 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngördü.
  • Morgan Stanley altın tahminini 4.400 dolar/ons seviyesine revize etti.
  • Goldman Sachs 2026 yılı sonu için altın hedefini 4.900 dolar/ons olarak korudu.
  • Altın fiyatlarının 4.000 doların altına inmesi durumunda 3.850 dolara kadar gerileyebileceği belirtildi.

Altın haftaya 4.381 dolar seviyesindeki rekorla başlamış, ancak yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle son 12 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşamıştı. Analistler "Altın çılgınlığı bitti mi?" sorusuna yanıt ararken, dev yatırım bankalarından dikkat çeken açıklamalar geldi.

YATIRIMCILAR KAR SATIŞINA GEÇTİ

2025 yılı, altın piyasası için tarihe geçti. Yıl genelinde yüzde 50'yi aşan yükseliş, 2008 küresel krizi ve pandemi dönemindeki rekorları geride bıraktı. Son iki ayda yüzde 25 değer kazanan altın, Fed'in faiz indirim beklentileri, ABD'nin borç yükü ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükselmişti. Ancak analistler, piyasanın "aşırı ısındığı" gerekçesiyle bir düzeltme hareketinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ AZALTTI

Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Başkan Xi ile adil bir anlaşma yapacağız" açıklamasıyla dolar güç kazandı. Bu gelişme, altına olan güvenli liman talebini zayıflattı ve fiyatlarda sert geri çekilme yaşandı. Altın haftayı yüzde 3,23 kayıpla kapattı. Uzmanlara göre fiyatlar 4.000 doların altına gerilerse satış baskısı derinleşebilir.

UZMANLAR NE DİYOR?

Bağımsız analist Tai Wong, "Altın ve gümüş beklenenden düşük gelen enflasyonla yükseldi ancak satış baskısı hâlâ güçlü." yorumunu yaptı. Blue Line Futures Strateji Direktörü Phillip Streible ise, "Altın 4.000 doların altına inerse 3.850 dolara kadar gerileyebilir." uyarısında bulundu.

DEV BANKALARDAN YENİ TAHMİNLER

JP Morgan: Altının 2026 yılı dördüncü çeyreğinde 5.055 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngördü.

Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, "Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesiyle altın yukarı yönlü seyrine devam edecek." dedi.

Morgan Stanley : Tahminini 4.400 dolar/ons seviyesine revize etti.

Metaller stratejisti Amy Gower, "Altın artık sadece enflasyona karşı koruma değil, küresel risklerin barometresi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs : Yapısal yükselişin süreceğini açıkladı.

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven, "Kısa vadeli geri çekilme spekülatif pozisyonların çözülmesinden kaynaklanıyor. Uzun vadeli yatırımcılar portföylerine altın eklemeye devam ediyor." dedi.

Banka, 2026 yılı sonu için 4.900 dolar/ons hedefini korudu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Ülkesinde istenmeyen adam oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Dünyanın en Zor işi haberler coma mesaj yazmak o kadar merdiven altı bir siteki mesaj yazmak icin her seferinde giriş yapacaksin atilmayacaksin begenilmezse onaylanmayacak bağlantı kopmayacak like atsan okeylemeyecek daha bir sürü saçma sey

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

İngilizce'de bir şarkı vardı. .. Yıl 2000'lerde .. Radyo da çıkardı. .. Dinlerdik... Tüm Amerika dinlerdi o şarkıyı. .. ... O Şarkıyı internet ile buldum. .. Şu an ( şimdi ) dinliyorum. .. Şarkıyı söyleyen kişinin ismi .. .. Vanessa Carlton .. .. Şarkının ismi ise .. .. Walk A Thousand Miles .. .. Senin bu yazdığın yorum (yazı) .. aklıma o şarkıyı getirdi ( yani estirdi ) .. Haberler Nokta Com a .. Yorum yazmak her ne kadar ZOR olsada .. Yinede yaparım, ..HİÇLİĞİ.. kendime öğretebilmek için.

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıBirdost:

Boşuna emek verip uğraşmayalım canı isterse istediği yorumu yayınlıyor az önce bir şeyler yazdım mesela yasaklı kelime deyip yayınlanmadı bilen bilir bu keyfine göre takılan bir yerdir

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıHiçlik:

Yaşama nın KURALI .. NE Kİ BULDUN .. ile gitmek tir. .. .. Yani belirli bir şey için ISRAR etmek olmuyor çünkü Doğa yani Kainat ı kontrol edebilmek ZOR olur. . .. Benim de bazı yorumlarım yani yazılarım .. göstermiyor ara sıra ancak ben YAKINMAM. .. Haberler Nokta Com a çok teşşekkür ederim var olduğu için. .. Herkes bana olumsuz negatif aşağı oy veriyor olsada .. yinede ben kafamı gururlu bir türde dik tutuyorum ve HİÇLİK hakkında yorumlar yazmaya devam ediyorum. BAZI yazılarım çok iyi geliyor.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Yatırımcı kesinlikle satış yapmamalı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.