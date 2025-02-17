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12. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Rekor Katılım

12. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Rekor Katılım
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Bu yıl 580 markayı ve yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan 12. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 7.5 milyar TL'lik sıcak satış gerçekleştirdi. Fuarda tarım ve hayvancılıkla ilgili geniş bir ürün yelpazesi sergilendi.

Sektörün en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen 12. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 580 markayı ve yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı. Fuar kapsamında 7 milyar 500 milyon TL değerinde sıcak satış gerçekleşti.

Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaların yoğun katılım sağladığı fuar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvancılık, yem ve ambalaj firmaları ile ticari araçların sergilendiği fuar, geniş ürün yelpazesiyle sektör profesyonelleri ve çiftçilerden tam not aldı.

Fuarın sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, fuarın her geçen yıl büyüme trendini sürdürmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Gelişen ve değişen dünyamızda tarım ve hayvancılık sektörlerinde sürdürülebilirliğin ve verimliliğin devam edebilmesi, aynı zamanda sektör temsilcilerinin en son teknolojileri yakından takip edebilmeleri adına fuarımızı büyük bir önemle gerçekleştiriyoruz. Ziyaretçi sayısı açısından ülkemizin en büyük tarım fuarları arasında ilk dörtte yer alan fuarımız, bu yıl 580 marka ve yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırlayarak 7 milyar 500 milyon TL'lik sıcak satış hacmi ile büyük bir başarıya ulaşmıştır"

Çondur ayrıca, fuara katkı sağlayan ve sektöre dair en son yenilikleri ziyaretçilerle buluşturan tüm katılımcı firmalara teşekkür ederek, "Fuarımızın başarıya ulaşmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, sektöre yön veren firmalarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıllarda da fuarımızı daha güçlü bir şekilde organize etmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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