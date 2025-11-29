Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte yer alan önemli maddelerden biri de GSS prim borçlarına ilişkin düzenleme oldu.

2016 ÖNCESİ TÜM GSS BORÇLARI SİLİNECEK

Kanun teklifine eklenen hüküm uyarınca, 1 Ocak 2016'dan önceki döneme ait olup ödenmemiş tüm GSS prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme zammı ve cezası gibi ferî alacakların tahsilatından tamamen vazgeçilecek.

Düzenleme sayesinde 1 milyon 477 bin kişinin borçtan kurtulacağı, toplam 3 milyar 258 milyon liralık alacağın silineceği kaydediliyor.

GELİR TESTİNE GİRMEMİŞ VE ÖDEME GÜCÜ ZAYIF OLANLAR FAYDALANACAK

Yapılandırmalara rağmen borçlarını ödeyemeyen, gelir testine girmediği için yüksek prim borçlarıyla karşılaşan veya gelir seviyesi düşük olduğu için prim ödemelerini aksatan vatandaşlar düzenlemenin ana hedef kitlesini oluşturuyor.

2012'de yürürlüğe giren GSS sistemi, Türkiye'de yaşayan herkesin gelir seviyesine göre prim ödemesini veya primlerin devlet tarafından karşılanmasını esas alıyor.

SURİYELİYE ÜCRETSİZ MUAYENE KALKIYOR

Geçici Koruma Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle de 1 Ocak 2026'dan itibaren geçici koruma altındaki yabancılardan sağlık hizmeti için katılım payı alınacak, ödeme gücü olmayanların ödemeleri talepleri hâlinde iade edilecek. Ayrıca geçici koruma statüsündekilerden ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruları da yasaklandı.