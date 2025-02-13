Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Antalya'da Başladı

10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Antalya'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Antalya'da başlayan 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı'nda Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli başarılara ulaştığını ve 2023 yılında üretimin 1 milyon ton olduğunu duyurdu. Çalıştayda sektörün sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin balıkçılık sektöründe son 10 yılda kamu ve özel sektör işbirliğiyle önemli başarılara imza attığını söyledi.

Dünyadaki su ürünleri üretiminin 2022'de 185,6 milyon ton olduğunu ve bunun 91,2 milyon tonunun avcılık, 94,4 milyon tonunun ise yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini belirten Gizligider, ilk defa yetiştiricilik üretiminin avcılık üretimini geçtiğini kaydetti.

Türkiye'de ise yetiştiricilik üretimin avcılık üretimini 2020'de geçtiğine dikkkati çeken Gizligider, yetiştiricilikte istikrarlı büyüme sayesinde 2023'te üretimin 1 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Bu üretimin 556 bin tonunun yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini vurgulayan Gizligider, söz konusu miktarın toplam üretimin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturduğunu ifade etti.

Gizligider, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada çok iyi bir noktaya geldiğini ancak bunu yeterli görmediklerini dile getirdi.

2025'i atılım yılı ilan ettiklerini anlatan Gizligider, sektörün daha ileriye gitmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Su ürünleri yetiştiriciliğine verilen desteklere de değinen Gizligider, "2024 yılı su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi ödemesi, inşallah bu cuma değil, önümüzdeki cuma 110 milyon lira hesabınızda olacak. Hayırlı olsun." dedi.

"Geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat yapıldı"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz ise su ürünlerinin Türkiye'de en çok gelişen sektörler arasında yer aldığına söyledi.

Geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Türkyılmaz, "Hedefimizi daha da büyüt. Orta vadeli program kapsamında 2028 yılında 750 bin ton üretim ve 3 milyar dolar ihracat hedefledik." diye konuştu.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal da sektörün hem güvenilir gıda arzına, hem ekonomik kalkınmaya hem de çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sunduğunu belirtti.

Çalıştayda sektörün dünü, bugünü, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunları, çözüm önerileri, ihracat konularının değerlendirileceğini aktaran Erkal, etkinliğin sektöre katkı sağlayacağını ifade etti.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sermed, sektörün önemli destekler aldığını ve bugün çok iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.

10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
img

Zahide Yetiş'e muhalefet de AK Partili Zengin de isyan etti
img

Kambur balina genci botla beraber yuttu
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Babası da suikasta kurban gitmişti! Ünlü iş insanına ölüm tehdidi
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin birleşme planları iptal oldu

Honda, Nıssan ve Mıtsubıshı'nin birleşme planları iptal oldu
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.