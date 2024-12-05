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10. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

10. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleşen 10. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Şanlıurfa'nın tarım alanındaki önemi vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 10. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, törenle açıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında, kentin gıda, tarım ve hayvancılık alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın saygın ve kuvvetli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni dönemde Şanlıurfa'nın tarım hazinelerinden daha fazla istifade etmesinin hedeflendiğini dile getiren Şıldak, şehrin fıstık, pamuk ve hububat başta olmak üzere çok sayıda üründe sektörün birincisi olduğunu ifade etti.

Şıldak, fuarların önemli işbirliklerine vesile olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dünyada, toprak ve su kadar stratejik bir ürün yok. Tarım artık çok önemlidir. Toprak ve suyunuz yoksa artık hiç hükmündesiniz. O yüzden toprağımızın ve suyun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Şanlıurfa'da çiftçilik en prestijli mesleklerin başında geliyor. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz çok çalışıyor ve üretiyor. Bizler de kamu olarak onlara destek olup önlerini açmaya çalışıyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin teşviklerini iyi uygulayarak onlara örnek olmaya çalışıyoruz."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya ile Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da fuarın önemine ilişkin konuştu.

Konuşmaların ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından protokol üyeleri, fuar alanını gezerek sergilenen ürünlere ilişkin firma sahiplerinden bilgi aldı.

Fuar, 8 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
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