10 gün önce açılan Çanakkale Köprüsü'nden günlük kaç araç geçiyor? CHP'li patron rakam verdi

Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete açıldı. 3.1 milyar Euro'ya mal olan köprünün geçiş ücreti de 200 lira oldu.

Muhalefetin eleştiri oklarının hedefi olan köprüden günlük kaç aracın geçtiği kamuoyu tarafından merak ediliyor.