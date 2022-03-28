10 gün önce açılan Çanakkale Köprüsü'nden günlük kaç araç geçiyor? CHP'li patron rakam verdi
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan CHP'li Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, 10 gün önce hizmete açılan köprüden günlük geçen araç sayısına ilişkin bilgi verdi. Arıoğlu, "Günlük 30 bin civarında geçiş var ama henüz konuşmak için erken. Ancak 1-2 sene sonra tablo netleşmeye başlar" dedi.
Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete açıldı. 3.1 milyar Euro'ya mal olan köprünün geçiş ücreti de 200 lira oldu.
Muhalefetin eleştiri oklarının hedefi olan köprüden günlük kaç aracın geçtiği kamuoyu tarafından merak ediliyor.