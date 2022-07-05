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1 tonluk 'Rüzgar' alıcısını bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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1 tonluk 'Rüzgar' alıcısını bekliyor

Malatya'da özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' ismi verilen kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Malatya'da özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' ismi verilen kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Malatya'da kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanırken, Yeşilyurt Yaka Mahallesi'nde bulunan Abbas Arslan'a ait özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' ismi verilen kurbanlık tosun da alıcısını bekliyor.

Çocuğu gibi bakıyor

Yaklaşık 650 büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliğinde alıcısını bekleyen 'Rüzgar' ismi verilen kurbanlık tosuna özel bir ilgi gösterildiğini kaydeden işletme sahibi Arslan, "İki yaşını geçti. İsmi Rüzgar, bununla çok ilgileniyorum. Hayvanların hepsine bakıyoruz ama rüzgara çocuğum gibi bakıyorum. Canlı 1 ton 100 kilo ağırlığında, 80 bin TL istiyoruz. Burada satılmaz ise pazara götüreceğiz" dedi

"Kurbanlık sıkıntısı bulunmuyor"

Piyasada kurbanlık hayvan sorununun bulunmadığına da belirten Arslan, "Kurban alıcılarını bekliyoruz. İşletmemiz de çok sayıda hayvanımız mevcut. Tüm talepleri karşılaya biliriz. Hayvanlar burada satılmaz ise pazara çıkararak müşterileri bekleyeceğiz. Herkese yetecek hayvanımız var" diye konuştu - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yeşilyurt Malatya Kurban Ekonomi Haberler

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