1 saat süren eylem sonuç verdi! 180 bin metal işçisine yüzde 34'lük ek zam

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş'in MESS ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde yeni düzenlemeye gidildi. Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin bugün ek zam talebiyle 1 saatlik üretimi durdurma eyleminin ardından gerçekleştirilen toplantıda tarafların işçilere yüzde 34 ilave zam konusunda uzlaşmaya vardığı açıklandı. Anlaşma, MESS'e üye iş yerlerinde yaklaşık 180 bin işçiyi ilgilendiriyor.

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, ek zam talebiyle bugün 1 saat üretimi durdurarak eylem yapmıştı. Fabrikalarda okunan bildirilerle koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçiler ek zam talep etmişti.

"GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE SONUCA ULAŞTIK"

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "MESS ile bugün gerçekleştirilen ve daha önce duyurduğumuz görüşmeler neticesinde sonuca ulaştık" dedi. Buna göre, bugün yapılan toplantıda işçilere yüzde 34 ilave zam konusunda uzlaşmaya varıldı.

ANLAŞMA 180 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş'in MESS ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde yeni düzenlemeye gidilmiş oldu. Anlaşma, MESS'e üye iş yerlerinde yaklaşık 180 bin işçiyi ilgilendiriyor.