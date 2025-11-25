Haberler

1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Yeni yılda yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'yi aşan yaklaşık 2,5 milyon abone devlet desteği dışında kalacak ve "serbest tüketici" olarak farklı tedarikçilerle anlaşabilecek. Doğal gazda ise şehir bazlı kademeli sisteme geçilecek.

  • 1 Ocak'tan itibaren yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaati aşan abonelerin devlet desteği kesilecek.
  • Doğal gaz kademe uygulaması şehirlere göre farklı olacak, örneğin Erzurum ve İstanbul'da ayrı kademeler uygulanacak.
  • Devlet desteğinden çıkan elektrik aboneleri serbest tüketici olacak ve istedikleri tedarikçi ile anlaşma yapabilecek.

Yeni yılla birlikte, yıllık elektrik tüketimi toplam 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaat-984 TL) geçen abonelerin devlet desteği kesilecek. Düzenlemeden 2,5 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor.

ERZURUM DA BAŞKA KADEME İSTANBUL'DA BAŞKA

Önümüzdeki yıl itibarıyla doğal gazda da kademe uygulamasına geçme kararı alınmıştı. Doğal gazdaki kademe uygulaması şehirlere göre farklı olabilecek. İllerin sıcaklık değerlerine göre doğal gaz kullanımları kış aylarında farklılık gösteriyor. Bundan sonra kademe, örneğin, Erzurum'da başka İstanbul'da başka uygulanacak.

Ancak aynı düzenleme elektrikte uygulanmadığı için yazın klimaları çok kullanan Antalya, Adana gibi şehirlerdeki vatandaşlar elektrikteki kademeye daha fazla takılıyor.

SERBEST TÜKETİCİ OLACAKLAR

Destekleme dışına çıkacak aboneler "serbest tüketici" olacak ve diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak elektrik enerjisi satın alabilecek. Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıERTUĞRUL ERSOY:

Vatandaşa zulüm antalya ve adana ya ve diğer sıcak bölgelere karşı yapılan haksızlık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOkan ilk:

daha bunlar iyi günler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
