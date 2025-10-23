Haberler

1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de bir tatlıcının ürünlerinin internetteki fiyatları ağızları açık bıraktı. Sadece bir baklava diliminin 738 lira olduğu görülürken, diğer ürünlerin de fahiş fiyatlara satılması pes dedirtti.

  • Bir tatlıcı baklavanın tek dilimini 738 liraya satıyor.
  • Baklava fiyatı sosyal medyada tepkilere neden oldu.
  • İşletmenin diğer ürünlerinin fiyatları da yüksek.

Türkiye'de bir tatlıcının baklavanın dilimini 738 liraya satması sosyal medyanın gündemine oturdu.

BAKLAVANIN DİLİMİ 738 LİRA

Türkiye'de internet üzerinden ürünlerini satan bir tatlıcının fiyat listesi, görenlerin ağzını açık bıraktı. İşletmenin, baklavanın tek bir dilimini tam 738 liradan satışa sunması dikkat çekti.

Bu fahiş fiyat, sosyal medyada tepkilerin hedefi haline geldi. Baklavacıdaki diğer ürünlerin fiyatlarının da oldukça yüksek fiyatlardan satıldığı görüldü.

İşte o firmadaki baklava fiyatları:

1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti

1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Tedesco'dan bir sonraki maçın ilk 11'ine dair ipucu

Tedesco'dan bir sonraki maçın ilk 11'ine dair ipucu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak gelişme! Okkalı bir zam geliyor
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.