1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti

Türkiye'de bir tatlıcının baklavanın dilimini 738 liraya satması sosyal medyanın gündemine oturdu.

BAKLAVANIN DİLİMİ 738 LİRA

Türkiye'de internet üzerinden ürünlerini satan bir tatlıcının fiyat listesi, görenlerin ağzını açık bıraktı. İşletmenin, baklavanın tek bir dilimini tam 738 liradan satışa sunması dikkat çekti.

Bu fahiş fiyat, sosyal medyada tepkilerin hedefi haline geldi. Baklavacıdaki diğer ürünlerin fiyatlarının da oldukça yüksek fiyatlardan satıldığı görüldü.

İşte o firmadaki baklava fiyatları: