Zincir marketler daha mı ucuz? Tarım Kredi, iddialara fiyat listesiyle yanıt verdi - Haberler Ekonomi
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Zincir marketler daha mı ucuz? Tarım Kredi, iddialara fiyat listesiyle yanıt verdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifleri, dün "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" başlığıyla servis edilen haberle ilgili açıklama yaptı. Haberi yapan gazetenin Tarım Kredi marketlerindeki fiyatları kasıtlı olarak yanlış servis ettiği belirtilen açıklamada, zincir marketlerin daha ucuz olduğu iddiaları yalanlandı. Açıklamada gazetenin servis ettiği ve Tarım Kredi marketlerindeki gerçek fiyatlar da paylaşıldı.

Dün Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri fiyatlarının diğer marketlerle karşılaştırıldığı bir haber medyada yer aldı. Haber i yapan gazete, Tarım Kredi marketlerini, 5 büyük zincir marketle kıyasladı ve bazı ürünlerin Tarım Kredi marketlerinde daha pahalı olduğunu öne sürdü.

Haber de,5 litre ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, 1 kg Osmancık pirinç, 1 litre riviera zeytinyağı, 830 gram domates salçası, 2 buçuk kg kırmızı mercimek, 1 kg köftelik bulgur, 1 kg kuru fasulye, 1 litre süt, 1 kg çay, 1 kg siyah zeytin, 5 kg un, 1 paket makarna ve 400 gr kakaolu fındık kremasından oluşan alışveriş sepetinin tutarı Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 329.34 TL iken, zincir marketlerde ise bu alışverişin daha ucuza geldiği belirtildi.

Zincir marketler daha mı ucuz? Tarım Kredi, iddialara fiyat listesiyle yanıt verdiGazetenin servis ettiği fiyat listesi

TARIM KREDİ YALANLADI: FİYATLAR KASITLI OLARAK YANLIŞ YAZILDI

Tarım Kredi Kooperatiflerinden konuya dair bugün bir açıklama geldi. Açıklamada Tarım Kredi marketleri fiyatlarının haber de kasıtlı olarak yanlış yazıldığı belirtildi. Gazetenin yazdığı fiyatlarla Tarım Kredi marketlerindeki gerçek fiyatların karşılaştırıldığı açıklamada, şunlar söylendi:

6 Ekim tarihli 'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' manşeti ile verilen haber de Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki fiyatların incelendiği belirtilerek, şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar yer almaktadır. Gazetenin belirttiği fiyatların Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin gerçek fiyatlarını yansıtmadığı, bilakis kasıtlı olarak yüksek yazıldığı tespit edilmiştir.

Tarım Kredi kooperatif market olarak çiftçilerimizin el emeği ürünlerini gerçek değerinde alıp, işleyerek tüm halkımıza sunduğumuz, "kaliteli ve doğal", ürünlerin fiyatları hakkında ilgili haberile hem çiftçimizin emeğini hem de sağlanan hizmeti değersizleştirmektedir. Bu çerçevede farklı zaman ve mecralarda, gerçek dışı bilgilerle paylaşılan ve ayrıca yayımlanan haber de geçen Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ait gerçek ürün fiyatları kamuoyunun bilgisine sunulur.

Zincir marketler daha mı ucuz? Tarım Kredi, iddialara fiyat listesiyle yanıt verdiTarım Kredi'nin paylaştığı fiyat listesi

Halkımızın ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünlerinde "kaliteli ürünleri uygun fiyata" hizmet etme anlayışımızın tüm vatandaşlarımız tarafından özellikle bilinmesini istemekteyiz. Çiftçimizin ürününü en etkin şekilde değerlendirme gayretimiz ile vatandaşımıza kaliteli ve doğal ürün sunma hedefimiz' yerine getirme konusunda çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğimizi tüm halkımıza beyan ederiz.

Zincir marketler daha mı ucuz? Tarım Kredi, iddialara fiyat listesiyle yanıt verdi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (11)
HAKAN ARSLANOĞLU:Fırsatçılık yapıp haksız yere vatandaşın, yetimin, öksüzün hakkını yiyip zengin olan zincir market sahipleri, hepiniz ahirette iflas edeceksiniz.
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Hakan Ege:Halk verilen asgari ücretle geçinemiyor,hatta asgari ücretin altında çalışan kesim var,ama şu bir gerçek insan geçmisini unutmayacak,unutursa böyle yalanlarla hem kendini hemde insanları kendince kandırmaya çalışır.
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sami kılıç:Gerçek fiyat bile uygun değil halk normalde a 101 bin sok buradan alışveriş yapıyor bunlardan daha uygun olmasını bekliyor açmanın hiç bir anlamı olmamış
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