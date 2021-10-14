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Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor

Erdek Tarım Satış Kooperatifi ortaklarının zeytin rekolte beyannamesi verme süresi 15 Ekim 2021 Cuma günü sona eriyor.

Erdek Tarım Satış Kooperatifi ortaklarının zeytin rekolte beyannamesi verme süresi 15 Ekim 2021 Cuma günü sona eriyor.

6 Eylül 2021 tarihinde ortaklarından rekolte beyannamesi alımına başlayan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin bugüne kadar 4 bin 500 ortağından 3 bin 630 kişinin 8 milyon 600 bin kilo zeytin teslimatı taahhüdünde bulunulduğu öğrenildi. Erdek merkez ortakları zeytin rekolte beyannamelerini kooperatifin merkez binasında yetkililere teslim ederken, Erdek'e bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden ortakların rekolte beyannameleri ise kooperatif yetkililerince kırsal mahalleler ziyaret edilerek elden alınıyor.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, beyan miktarlarının gerçeğe yakın olmasının önemine dikkat çekti. Havuzların hazırlanmasının yanı sıra üretim miktarına bağlı planlamaların ve stratejilerin belirlenmesinde rekolte beyannamelerinde yer verilen miktarların Marmarabirlik tarafından dikkate alındığını dile getiren Abdullah Şenol, rekolte beyannamesi vermeyen ortaklardan ürün alımı yapılmayacağını sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor

Zeytin üreticileri rekolte beyanı veriyor

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