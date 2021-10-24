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Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesinin ardından dolar 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolarda yeni bir rekor geldi. Yurtdışı piyasalarının açılmasıyla 9,74'ü test eden dolar, 9,73 seviyesine düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmesinin ardından Dolar yine tırmanışa geçti.

YİNE REKOR GELDİ

Geçtiğimiz günlerde politika faizinin 200 baz indirilmesiyle dolar 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi çıkmıştı. Tekrar 9,60 seviyelerine gerileyen dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından yine sert bir yükseliş gördü. Yurtdışı piyasalarının açılmasıyla 9,74'ü test eden dolar, 9,73 seviyesine geriledi.

Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

YÜZDE 24 DEĞER KAYBI

Böylece Türk Lirası bu yıl şimdiye dek, yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.

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Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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