Vergi indirimi karavan talebini arttırdı

GAZİANTEP - Gaziantepli Aykut Keskin, mobilya dükkanında ürettiği karavanları tüm dünyaya satarken karavanlara vergi indirimi yurt içinden talepleri arttırdı.

Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi, Meclis gündemine alındı. 1 Ekim'de Meclis'e sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranın, yüzde 45'e indirilmesi yer aldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinden dünyanın birçok ülkesine karavan üreterek satan Aykut Keskin, Türkiye'de de karavana son yıllarda ilginin artmaya başladığını söyledi. Özellikle vergi indiriminin şimdiden karavan talebini arttırdığını ifade eden Keskin, tüm kış dolu olduklarını ve gelen teklifleri beklettiklerini söyledi.

"Yurt dışına karavan gönderiyoruz"

Yurt dışına çok sayıda karavan ihracatı yapan Aykut Keskin, " Elimizdeki karavan sayısı arttı. Yurt dışından aşırı bir şekilde talepler oldu ve yurt dışından gelen araçlarımız var. Daha önce demonte yapıp gönderiyorduk. Türkiye içerisinde de talepler olunca bu defa anahtar teslimi yapmaya başladık. Şuana kadar da 3 adet araç teslimi yaptık. Şu anda da değişik illerden ve bölgelerden araçlarımız mevcut. Yurt dışından Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyoruz. Yurt dışından demonte olarak değil de anahtar teslim şeklinde talepleri olan müşterilerimiz de var. Bu konuda da çalışmalara başladık. Halihazırda yapımı devam eden Avusturya'dan aracımız var. Almanya'dan, Polonya'dan gelecek olan araçlarımız var ve bu araçları da anahtar teslim şeklinde müşterilerimize sunacağız" dedi.

"Vergi indirimi işimizi arttırdı"

Karavan indiriminin karavan yapımına talebini arttırdığını ifade eden karavan imalatçısı Aykut Keskin, karavan maliyetlerinin müşterinin isteğine göre değiştiğini söyleyerek, "Çoğu müşterimiz karavan indiriminden fazlasıyla söz ediyor. Karavan indiriminin imalata ve müşterilere çok faydası oldu. İndirim sayesinde karavana talep arttı. Her karavan imalatı yaklaşık 1 ya da 2 ay sürdüğünü düşünürsek kış sonuna kadar doluyuz. Hatta buna rağmen hala talepler var, ama biz yetiştiremeyeceğimizi söylüyoruz.

"40 bine de karavan var 160 bine de"

Karavan fiyatlarının malzemesine göre değiştiğini söyleyen Keskin, "Karavan yaptırmak kişiye göre değişiyor. Çünkü bazı müşteriler en iyi malzemeyi kullanıyor, kimi müşteri de daha uygun maliyetli malzemeyi tercih ediyor. Bu nedenle karavan yapımının maliyeti müşterinin isteğine göre değişiyor. Bazen müşterilerimiz 40 bin TL'ye karavan yaptırmak istiyor ama biz müşteriyi geri çevirmiyoruz. Çünkü 40 bin TL'ye de daha uygun maliyetli malzemelerle karavan yapılabiliyor. Orta seviyeli bir karavan isteyenler için maliyet 80 bin TL'dir. Lüks bir karavan yaptırmak isteyenler ise 160 bin TL'ye mal oluyor. Yurt dışından karavan yaptırmak isteyenler için fiyatlar Türkiye'deki gibi birebir aynı olmuyor çünkü Euro bazında hesaplama yapıldığı için farklılık gösterebiliyor. Bu durumda 18 ila 20 bin Euro arasında değişiyor. Bu durum elbette bizi mutlu ediyor çünkü ülkemize döviz kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.