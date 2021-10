Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı

Kış aylarının gelmesiyle beraber doğal gaz kombi kullanımı artmaya başladı. Bakımları yapılmayan petek ve kombilerin gaz sarfiyatı ve arızaları arttırdığını belirten uzmanlar, yetkili servis elemanı olmayanların yaptıkları bakımlarda

büyük sorunlar yaşanabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Havalar soğumaya başlayınca vatandaşlar ısınmak için kombi ve peteklerini çalıştırmaya başladı. Bakım ve onarımı yetkili servislerde yapılmayan kullanıcıların hem cebinden hem de canından olabileceği bildirildi. Kombi uzmanı Yunus Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada hem tasarruf hem de riskleri ortadan kaldırmak için uyarılarda bulundu. Yetkili servis elemanı olmayan kişiler tarafından yapılan yanlışların büyük risk taşıdığını aktaran Yıldırım, kombi ve petek bakımları için de vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Kombi bakımı her yıl yapılmalı"

Kış aylarında cihazların daha yüksek verimli çalışması için bakımlarının her yıl yapılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, cihazlara beyaz eşya mantığıyla yaklaşılmaması gerektiğini hatırlattı. Yıldırım, "3, 5, 10 yılda bakım yaptırmazsak herhangi bir sıkıntı olmaz mantığında yaklaşılıyor, aslında bu yanlış. Cihazların her yıl bakımlarının yapılması gerekiyor. Çünkü bunların içinde gaz, su var, gaz ve su birleşiminden oldukça problemlerden dolayı son kullanıcılar zarar görebilirler. Bunun için de özellikle alanında uzman firmalar tarafından yetkilendirilmiş yetkili servislerle çalışılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Son aralar halkımızın mantığında 'servislerin ücretleri yüksek' geldiği zaman yüksek paralar isteniyor. Ama bir de bayağı kulağımıza gelen duyduğumuz, gördüğümüz vatandaşlarımızın yaşadığı, yetkisi olmayan, herhangi bir belgesi olmayan, kendi teknik servis diye adlandıran insanlar müşterileri mağdur ediyorlar. 100 liralık parçayı bin liraya taktıklarını, parça takmadıkları halde vatandaşlara 'Biz parça taktık borcunuz 2 bin lira, 3 bin lira' dendiğini duyuyoruz. Daha sonrasında vatandaş mağdur olduğu için tekrar bizi çağırıyor. Gittiğimizde herhangi bir parça değişimi, müdahale olmadığını görüyoruz. Vatandaşlar şu anda had safhada mağduriyet yaşıyorlar. Bakım ücretleri şu anda 160 TL'dir. İçerisinde cihazların çalışan aksamı, özellikle bizim için önemli olan parçalar, yanma odaları, brülör kısmı, elektrotları, pompalar, eşanjörler fan yanma grupları hepsi elden geçiriliyor. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz arkadaşlar sadece bir fırça veya bez sürerek bu işlemi yaptıklarını söylüyorlar. Bakımı 10 dakikada, beş dakikada bitirip çıkıyorlar. Normalde bir bakım ortalama süresi 45 dakikayla 1 saat arasıdır. Bu tür insanlara itibar edilmemesi gerekiyor. Bakım yapılmadığı zaman cihazın yanma odalarında tıkanma olabilir, bu da ileriki zamanlarda fana zarar verebilir. Fan zarar gördüğü zaman maliyetler yükselebilir. Artı gaz sarfiyatını arttırır, ister istemez cihazların içinde suyla çalışıyor, yani su geziyor. Yaz aylarında atıl durumda kalıyor, kireçlenme olabilir, bu da gaz sarfiyatını arttırır. Yüksek verimde çalışmaz cihazlarımız, tıkanan yerler olduğu için daha fazla gaz harcayıp, daha az enerji elde edip, daha yüksek faturalar ödüyoruz buna da istinaden. Yılda bir bakım yapıldığı zaman bu zarar gören parçalar, tıkanan parçalar açıldığından dolayı cihaz yüksek verimli çalışıyor. Yetkisi olmayan arkadaşlar müdahale ettiği zaman bilinçli olarak müdahale etmiyorlar, gaz hatlarına müdahale ediyorlar. Kendilerince bir şeyler yapıyorlar. O tür anlamda patlamalar yaşanabilir ama teknik firmaların yetkilendirdiği servisler, bu anlamda bütün sorumluluğu zaten üzerine alıyorlar. Bugün yetkili serviste çalışan arkadaşlarımız bunun eğitimini alıyorlar. Bunların seminerlerini alıyorlar. Bunlara bağlı cihazlarla çalışıyorlar. Örnek bir vatandaşa gittiğimiz zaman gaz kaçak dedektörü var, herhangi bir problem olduğu zaman o anda müdahale edebiliyoruz. Ama yetkisi olmayan merdiven altı diye tabir ettiğimiz servisler ne yapıyorlar, biz yaptık, çıktık gittik hesabı oluyor. Daha sonrasından yaşanan mağduriyetler onların umurunda değil. Çağrımız yetkili servislere bakım yaptıralım. Merdiven altı bakım patlamaya neden olabilir. Yetkili servis harici firmalarla çalışmayalım. Kışlık bakımların yapılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu hem fatura anlamında maddi olarak daha az gelmesi hem de ısı olarak daha yüksek bir ısı elde etmemizi sağlıyor" dedi. - DİYARBAKIR