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Ucuz iPhone olarak bilinen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Ucuz iPhone olarak bilinen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı

Apple'ın ucuz iPhone olarak piyasaya sürdüğü Special Edition (Özel Sürüm - SE) modelinin yenisi bekleniyor. iPhone SE 3 olacak yeni modelden görseller sızdı. Cihazın şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olması bekleniyor.

Teknoloji devi Apple'ın her yıl piyasaya sürdüğü iPhone telefonların dünya genelinde milyonlarca alıcısı bulunuyor. Ancak iPhone telefonlar her bütçeye uygun değil. Apple, Special Edition (SE) adı altında ucuz bir iPHone'u daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk olarak iPhone 5 kasasıyla gelen iPhone SE'nin ikinci versiyonu 2020 yılında satışa çıkmıştı. Yeni iPhone SE 3'ten sızıntılar ise gelmeye başladı.

Ucuz iPhone olarak bilinen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı

MODİFİYE EDİLMİŞ IPHONE 8

Twitter'da yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen Majin Bu, yeni iPhone SE'ye dair fotoğraflar paylaştı. Yeni görüntülere göre iPhone SE 3'ün bir önceki özel versiyodan pek bir farkı yok. Sızıntıyı yapan Majin Bu da telefonu modifiye edilmiş bir iPhone 8 olarak tanımladı.

Ucuz iPhone olarak bilinen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı

ŞİMDİYE KADAR SATILAN EN UCUZ IPHONE

Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP'lik arka kamera kullanılacak. iPhone SE 3 cep telefonunda ayrıca 12 MP'lik bir ön kamera da bulunacak. Şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia edilen telefonun 2022'nin bahar aylarında raflarda yerini alması bekleniyor.

Ekran konusunda ise farklı iddialar bulunuyor. Kimine göre Apple yeni iPhone SE 3'te IPS LCD ekran kullanacak, kimine göre ise OLED. Ekran boyutu için de 5.5 inç ve 6.1 inç arasında değişen sızıntılar mevcut. 5G destekli olması beklenen telefonda iPhone 12'deki A14 biyonik çipsetinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

Ucuz iPhone olarak bilinen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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