Türkşeker ve Hazine adına kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme kararları onaylandı - Haberler Ekonomi
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Türkşeker ve Hazine adına kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme kararları onaylandı

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Türkşeker ve Hazine adına kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme kararları onaylandı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), Maliye Hazinesi ve Münfesih Tekel İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme sonuçlarına onay çıktı.

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), Maliye Hazinesi ve Münfesih Tekel İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme sonuçlarına onay çıktı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Samsun'un Çarşamba, Edirne'nin Keşan, Bolu'nun Mudurnu, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Yozgat'ın Yerköy ilçeleri ile Ağrı'nın Suçatağı, Tokat'ın Çiftlik, Amasya'nın Kayabaşı köylerindeki bazı taşınmazların özelleştirme kararları onaylandı.

Maliye Hazinesi ve Münfesih Tekel İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sümer Holding AŞ) adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan bazı taşınmazların satış ihalelerinin onayları da tebliğde yer aldı.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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