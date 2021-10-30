Tokat'ta, 6 proje hizmete açıldı

TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde 6 projenin açılışı törenle yapıldı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in projeleri arasında bulunan yöresel ürünler pazarı, yeni aşevi, Koca Kavak Millet Bahçesi 1 etap, parke üretim tesisi, taş kırma eleme tesisi ve asfalt stabilizasyon tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, seçim öncesi verdikleri projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Turhallı çiftçilerimizin yetiştirmiş olduğu organik ürünleri Tokat Turhal yolu üzerinde Yöresel ürünler pazarı olarak açtığımız yapıda hijyenik bir şekilde ambalajlayarak halkımıza satışını gerçekleştireceğiz. Yeni Aşevimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Günlük 350 aileye yemek ve ekmek hizmeti verdiğimiz aşevimiz yeni yerinde daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda çalışmalarına devam ediyor. Taş kırma eleme tesisimiz, parke üretim tesisimiz ve asfalt stabilizasyon tesislerimizin de açılışını gerçekleştirdik hayırlı olsun. Üst yapıda ciddi malzeme alımları yapılıyorken onun yerine kendi tesislerimiz de ürettiğimiz malzemeleri kullanmaya başladık. Daha kaliteli ve hızlı bir şekilde Üst yapı konusunda memleketimizde hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Bekler, Şeker fabrikası alanında dağ evi adı verilen 45 bin metrekarelik alanı belediye bünyesine geçirildiğini belirterek, "Hedeflenen alanları da belediyemize katarak millet bahçesi projemizi de tamamlayacağız. Daha birçok hizmeti memleketimize sunmak için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu. - TOKAT