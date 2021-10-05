Tiryakilere kötü haber! Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar - Haberler Ekonomi
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Tiryakilere kötü haber! Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

P..... M..... grubuna gelen sigara zammının ardından bugün de J.. grubuna ait sigaralara zam geldi. Fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 15.50 olurken, en pahalı sigara ise 18 liradan satılacak.

Tiryakiler haftaya zamla başlamıştı. Dün P..... M..... grubuna ait sigaralara 1 lira zam gelmiş ve fiyat artışı hemen etiketlere yansımıştı. Söz konusu zam sonrası bugün başka bir gruba ait sigara fiyatlarına da zam geldi.

Söz konusu fiyat artışını Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, duyurdu. Twitter üzerinden paylaşım yapan Aybaş, P..... M..... grubunun ardından bugün de J.. grubuna ait sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Söz konusu fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak.

Grubun 2 sigarasına 2 lira zam gelirken, diğer sigaralar ise 1 lira zamlandı. 16 TL olan iki farklı sigaranın paketi 18 TL'ye çıktı. 14.50 lira olan sigaralar 15.50 lira, 15 lira olan sigaralar 16, 16 lira olan sigaralar ise 17 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 18 lira olurken, en ucuz sigara 15.50 lira oldu.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.25'lik zammın enflasyona 0.30 puan artış yönünde etki etmesi bekleniyor.

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Tiryakilere kötü haber! Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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