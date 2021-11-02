"Tescilli Kocaali hurma kurusu" genç çiftçilere yeni gelir kapısı oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde belediyenin girişimleriyle coğrafi işaret tescil belgesi alınan cennet hurması kurusu, genç çiftçilere yeni gelir imkanı kazandırdı.

İlçede her evin bahçesinde kolaylıkla yetişen ve halk arasında "cennet hurması" diye bilinen meyve, olgunlaşmadan toplanmasının ardından çoğunlukla soyularak kurutuluyor.

Kocaali Belediyesi de kış aylarında tüketilen hurma kurusuyla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusunda bulundu. Girişimlerin ardından Kocaali hurma kurusu, koyu kahverengi rengi, buruşuk yüzey yapısı, unsu görünümü ve kuru madde miktarının fazlalığıyla coğrafi işaret tescili aldı.

Bu çalışmanın da etkisiyle ilçede hurma kurusu üreten çiftçi sayısı 50'ye ulaştı. Arkadaşlarıyla hurma kurutma işine giren genç çiftçi İsmail Yalçın, hazırladıkları 10 ton ürünü marketler başta olmak üzere iç piyasaya gönderiyor.

"Gençlerimiz için yeni iş olanakları doğdu"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, ilçede büyük oranda fındık yetiştirildiğini belirterek, "Gençlerimiz için alternatif tarım ürünlerini araştırıyoruz. Bunun sonucunda, hemen hemen her evin bahçesinde bulunan cennet hurması için çalışmalara başladık ve girişimlerimizin ardından Kocaali hurma kurusunun tescil çalışmalarını tamamladık." diye konuştu.

Yaptıkları bu çalışmayla gençler için yeni iş olanaklarının doğduğunu anlatan Acar, "İlçemizde şu anda 50 çiftçi bu işi yapıyor. Bu alanda gençlerimizi teşvik etmek, geleceğin tarımcılarını yetiştirmek için kurumlarımızla ve kurumumuz bünyesinde destek vermek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

"Bölgemizin hurma kalitesi birinci düzeyde"

Genç çiftçilerden İsmail Yalçın da arkadaşlarıyla topladıkları hurmaları soyduktan sonra kurutarak satışa hazır hale getirdiklerini belirtti.

Hurma ağacının bölgedeki bolluğuna işaret eden Yalçın, meyvenin rekoltesinin yüksek olması nedeniyle çoğu vatandaş tarafından toplanamadığı gerekçesiyle ağaçta çürümeye terk edildiğini anlattı.

Yalçın, bir ağaçtan 150-300 kilogram arasında ürün alabildiklerini belirterek, "Bunların ticari olarak değerlendirilebilir olması lazım. Bunun için cinsi, çekirdeğinin fazla olmaması önemli, bunlara dikkat ederek ağacı topluyoruz. Soyma ve kurutma işlemi için ticarethaneye götürüyoruz." diye konuştu.

Ürünü yan gelir olarak değerlendirdiklerini aktaran Yalçın, şunları söyledi:

"Bölgemiz nemli yapıya sahip olması açısından üretim avantajımız yüksek. Nemli bölgelerde hurma kalitesi daha iyi oluyor. Bölgemizin hurmasının yeme ve kurutma kalitesi, İç Anadolu veya Akdeniz bölgelerine göre birinci düzeyde. Bu nedenle pazarlama imkanı daha fazla."

"Coğrafi tescil, alıcıların bize güvenini artırıyor"

Meyvenin coğrafi işaret tescili almasının kendilerini bu işe yönelttiğini dile getiren Yalçın, hazırladıkları hurma kurularının daha çok marketler tarafından alındığını kaydetti.

Ürünün tescilli olmasının sektörde güvenirliliği artırdığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Coğrafi tescil, alıcıların bize güvenini artırıyor. Pazarlama konusunda veya ürün talep edenlerin güvenmesi açısından artı değerdir bizim için. Bu sektöre yönelmemizdeki sebeplerden biri de belediyenin yapmış olduğu bu tescil çalışması. Bize marka değeri kazandıracağına inandığımızdan dolayı bu sektöre girdik."

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