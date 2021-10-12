TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 66 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhaleye 152 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.