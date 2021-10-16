Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok

TÜM Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Deneği (TÜMKİAD) Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, dünyanın ekonomik bir darboğazdan geçtiğini, bunun yanında Türkiye üzerinde ekonomik Oyunlar oynandığını belirterek, "Hem Dolar olsun, euro olsun, yurt dışında baskılar olsun, ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar hangi ülkede oynanırsa oynansın bu kadar ayakta kalacak ülke olmadığını biliyorum" dedi.

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, derneğin Kahramanmaraş şubesinin açılışı için kente geldi. 200 araçlık bir konvoyla havaalanında karşılanan Tanrıkulu ve yönetimi, daha sonra açılış için şubeye geçti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile siyasi parti temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı törende kurban kesilip Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kesilen kurdeleyle derneğin açılışı yapıldı.

"Ekonomi olarak dünya bir darboğazdan geçiyor. Kendiniz üretip de tüketirseniz, siz tüketime doğru giderseniz. Koronavirüs gibi gelecekte belalar olduğu zaman bu ülkenin batacağını gösterir. Koronavirüste şunu gördük ki iş insanları olarak birçoğumuz sıkıntıdayız. Tabi dünya ekonomisi sıkıntıda. Siyaset kadar bizlere de iş düşüyor. Üreten, tüketen, gece-gündüz çalışan bir kurum olacağız. Ekonomik olarak da darboğazdan geçiyoruz. Hem dolar olsun, euro olsun, yurt dışında baskılar olsun, ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar hangi ülkede oynanırsa oynansın bu kadar ayakta kalacak ülke olmadığını biliyorum. Bu yüzden iş insanları olarak Türkiye'nin yeni yüzlere, yeni isimlere, yeni birlikteliklere var dediği nota da budur."