Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok - Haberler Ekonomi
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Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Ekonomi
Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok

TÜM Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Deneği (TÜMKİAD) Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, dünyanın ekonomik bir darboğazdan geçtiğini, bunun yanında Türkiye üzerinde ekonomik oyunlar oynandığını belirterek, "Hem dolar olsun, euro olsun, yurt dışında baskılar olsun, ülkemiz üzerinde oynanan...

TÜM Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Deneği (TÜMKİAD) Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, dünyanın ekonomik bir darboğazdan geçtiğini, bunun yanında Türkiye üzerinde ekonomik Oyunlar oynandığını belirterek, "Hem Dolar olsun, euro olsun, yurt dışında baskılar olsun, ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar hangi ülkede oynanırsa oynansın bu kadar ayakta kalacak ülke olmadığını biliyorum" dedi.

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, derneğin Kahramanmaraş şubesinin açılışı için kente geldi. 200 araçlık bir konvoyla havaalanında karşılanan Tanrıkulu ve yönetimi, daha sonra açılış için şubeye geçti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile siyasi parti temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı törende kurban kesilip Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kesilen kurdeleyle derneğin açılışı yapıldı.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Nihat Tanrıkulu, 28 ilde şubelerinin olduğunu ve diğer illerde de çalışmalarının devam ettiğini söyledi. TÜMKİAD'ın devletçi bir STK olduğunu belirten Tanrıkulu, "Biz, hiçbir siyasi partinin tarafı değiliz. Hiçbir siyasi partinin yönlendirdiği bir kurum değiliz. Biz, tamamen devletçi STK kültüründen kurulan devletçi bir STK'yız. Bu yüzden Kahramanmaraş'ta da siyaset üstü bir konvoyla karşılandık. Bu demek oluyor ki, Kahramanmaraş değil, ülkemizin 81 ilinde iş insanları gülmeyi özlemiş. Bugün iş dünyasının 200 araçlık bir konvoyla karşılanmasını önemsiyorum" diye konuştu.

'DÜNYA EKONOMİSİ SIKINTIDA'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Nihat Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Ekonomi olarak dünya bir darboğazdan geçiyor. Kendiniz üretip de tüketirseniz, siz tüketime doğru giderseniz. Koronavirüs gibi gelecekte belalar olduğu zaman bu ülkenin batacağını gösterir. Koronavirüste şunu gördük ki iş insanları olarak birçoğumuz sıkıntıdayız. Tabi dünya ekonomisi sıkıntıda. Siyaset kadar bizlere de iş düşüyor. Üreten, tüketen, gece-gündüz çalışan bir kurum olacağız. Ekonomik olarak da darboğazdan geçiyoruz. Hem dolar olsun, euro olsun, yurt dışında baskılar olsun, ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar hangi ülkede oynanırsa oynansın bu kadar ayakta kalacak ülke olmadığını biliyorum. Bu yüzden iş insanları olarak Türkiye'nin yeni yüzlere, yeni isimlere, yeni birlikteliklere var dediği nota da budur."


Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok

Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok

Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok

Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok

Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Ekonomi Haberleri
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Haber: Tanrıkulu: Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar, başka ülkelerde oynansa bu kadar ayakta kalacak ülke yok - Haberler Ekonomi
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