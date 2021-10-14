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Son dakika... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Denizli'de ziyaretlerde bulundu.

DENİZLİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Denizli'de ziyaretlerde bulundu.

Özkaldı, Polis Evi'nde bakanlığa bağlı birimler ile koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra Pamukkale ilçesindeki bir soğuk hava deposunda incelemelerde bulunan Özkaldı, ardından Karakurt Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında ağaç dikim törenine katıldı.

Özkaldı, arıtma tesisi inşaatında yetkililerden bilgi aldıktan sonra Honaz Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi'nin tanıtım törenine iştirak etti.

Son dakika... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu

Son dakika... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu

Son dakika... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu

Son dakika... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Denizli'de incelemelerde bulundu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi Haberleri
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