Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarında indirime gitti. Üç kamu bankası ticaret ve konut kredilerinde ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptı. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

KONUT KREDİLERİNDE YENİ ORANLAR

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

"EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir."

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