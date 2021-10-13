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Son dakika haberi: Bakan Varank, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Bakan Varank, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ne ise Tacikistan'ın da öyle olmasını istediklerini ve bunun için Türkiye'nin, kendi tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu ticaret hacmiyle bunu yapmamız mümkün değil.

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ne ise Tacikistan'ın da öyle olmasını istediklerini ve bunun için Türkiye'nin, kendi tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu ticaret hacmiyle bunu yapmamız mümkün değil. KEK toplantısında alınan 117 maddelik yol haritasını sıkı bir şekilde takip edip, hızlıca netice almamız gerekiyor." dedi.

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı dolayısıyla Tacikistan'da bulunan Varank, bu ülkenin Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Bakan Varank, KEK toplantılarının her meselenin detaylı olarak ele alındığı işlevsel mekanizmalar olduğuna dikkati çekerek, son toplantının 2019'da Ankara'da düzenlendiğini ifade etti.

Varank, iki ülkenin liderlerinin ikili ilişkileri her alanda artırma isteklerinin sonucu olarak söz konusu toplantıların faydalı sonuçlanacağına inandığını belirtti.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki son 20 yılda, sanayiden teknolojiye, sağlıktan girişimciliğe, tarımdan enerjiye kadar her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini ve büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bunların karşılığını da pandemi döneminde gördük. Biz Türkiye ne ise Tacikistan da öyle olsun istiyoruz. Bunun için tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya hazırız ama bu ticaret hacmiyle bunu yapmamız mümkün değil. KEK toplantısında alınan 117 maddelik yol haritasını sıkı bir şekilde takip edip, hızlıca netice almamız gerekiyor."

Varank, hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için malların, paranın ve insanların serbest dolaşımının önemine işaret ederek, vize ve doğrudan uçuşların artırılması konularında kolaylık sağlanmasını talep etti.

"Gerekli tüm çabayı göstereceğiz"

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir de 117 maddelik eylem planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu ancak bu konuda alınması gereken mesafe bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin son dönemdeki ticaret ve yatırım ilişkilerinden bahseden Kabir, belirlenen hedeflere yaklaşmak için geniş çaplı iş birliğinin gerekliliğine işaret etti.

Kabir, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında gerekli tüm çabayı göstereceklerini belirterek, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının birçok konuda yol açıcı olacağını söyledi.

Görüşmede, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da hazır bulundu.

Son dakika haberi: Bakan Varank, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü

Son dakika haberi: Bakan Varank, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü

Son dakika haberi: Bakan Varank, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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