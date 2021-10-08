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Son dakika haber: Dünya yumurta günü'nde çocuklara yumurta dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Dünya yumurta günü'nde çocuklara yumurta dağıtıldı

Gelen son dakika haberine göre Dünya Yumurta Günü, Çorum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ÇORUM (İHA) - Dünya Yumurta Günü, Çorum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ticaret Borsası tarafından Nene Hatun Anaokulu ve Dr. Sadık Ahmet Sadık Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde yumurtanın besleyici değerine dikkat çekildi. Etkinlikte ayrıca Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, öğrencilere yumurta dağıtarak, faydaları hakkında bilgi verdi.

"Yumurta iyi ki dünyamızda var" şeklinde konuşan Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, "İnsanoğlu için en iyi protein ve en iyi beslenme kaynağımız yumurtadır" dedi.

Çağın en büyük hastalıklardan birisinin alzheimer olduğuna dikkat çeken Naki Özkubat, bu hastalığın en büyük düşmanın yumurta olduğunu ve yumurtanın barındırdığı proteinlerle bu rahatsızlığı engellediğini, düzenli ve sürekli tüketimi halinde de olumlu etkilerinin görüldüğünü vurguladı.

Anne sütünden sonra en iyi besin kaynağının yumurta olduğunun altını çizen Özkubat, bu değerli ürünü üretmekten onur duyduklarını ifade etti.

Palyaço gösterilerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Programa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Süleyman Çifçi'de katıldı. - ÇORUM

Son dakika haber: Dünya yumurta günü'nde çocuklara yumurta dağıtıldı

Son dakika haber: Dünya yumurta günü'nde çocuklara yumurta dağıtıldı

Son dakika haber: Dünya yumurta günü'nde çocuklara yumurta dağıtıldı

Son dakika haber: Dünya yumurta günü'nde çocuklara yumurta dağıtıldı

Son dakika haber: Dünya yumurta günü'nde çocuklara yumurta dağıtıldı

Son dakika haber: Dünya yumurta günü'nde çocuklara yumurta dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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