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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sarkuysan18,4816,8010,00Ziraat...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sarkuysan18,4816,8010,00
Ziraat GMYO2,001,829,89
Gözde Girişim6,696,099,85
Biotrend Çevre ve Enerji26,3425,005,36
Doğuş Otomotiv36,3234,924,01
İş Y. Men. Değ.16,0015,513,16
Garanti Bankası9,859,563,03
Yapı ve Kredi Bank.2,732,662,63
Kordsa Teknik Tekstil27,6026,902,60
Koza Altın107,30104,902,29
Coca Cola İçecek85,1083,651,73
Enka İnşaat11,0010,841,48
Akbank5,865,781,38
Kerevitaş Gıda4,244,191,19
Migros Ticaret35,2034,860,98
Türk Hava Yolları14,9714,850,81
Aksa Enerji7,527,460,80
Arçelik33,6833,440,72
Koza Madencilik16,8516,750,60
Alarko Holding9,419,360,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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