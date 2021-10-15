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Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Dolardaki yükseliş sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP lideri bugün saat 15.30'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek.

Çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısı Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Bu gelişme sonrası dolardın yükselişi hızlandı ve son olarak bugün 9,24 ile rekor kırdı. Dolardaki yükseliş sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

MERKEZ BANKASI'NA GİDİYOR

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bugün saat 15.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na giderek Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz."

İşte o paylaşım:

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