Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı

Sivas'ın, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi alan ürün sayısı 'Koyulhisar Domatesinin' tescillenmesi ile birlikte 14'e çıktı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi alan ürün sayısı ' Koyulhisar Domatesinin' tescillenmesi ile birlikte 14'e çıktı. Başvurusu yapılan 9 ürünün de en kısa zamanda tescil edilmesi bekleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri gibi çok sayıda yöreye özgü ürün yelpazesine sahip olan Sivas'ın 14 ürününün tescilini gerçekleştirdi.

1997 yılında Sivas Belediyesinin girişimleri ile Sivas El Halısının ilk olarak tescil edilmesinin ardından, bu yılda Koyulhisar Ziraat Odasının girişimleri ile Koyulhisar Domatesinin tescili sağlandı. Bu zaman aralığında çeşitli kurumların girişimleri ile Yenihan Bebekleri, Divriği Pilavı, Sivas Pezik Turşusu, Ulaş Etli Pidesi, Ulaş Yaprak Döneri, Şarkışla Kilimi, Sivas Bıçağı, Sivas Katmeri, Gemerek Gilaburusu, Sivas Köftesi, Kangal Balıklı Kaplıcası ve Kangal Koyunu'nun tescili yapıldı.

9 Ürün Daha Tescil Yolunda

İlçe kaymakamlıkları, belediyeleri ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Ticaret Borsası, Zara Ziraat Odası ve Zara Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başvurusu yapılan ve tescil edilmesi beklenen ürünler ise Gürün Dut Pekmezi, Sivas Madımak Yemeği (Sivas Madımağı), Sivas Pastırması, Sivas Peskütan Çorbası, Suşehri Fırın Kurusu, Suşehri Kuru Fasulyesi, Zara Balı, Zara Bebekleri, Zara Sac Ekmeği oldu. Bu ürünlerin de tescil edilmesi ile birlikte Sivas'ın TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ürün sayısı 23'e yükselecek. - SİVAS

Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı

Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı

Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı

Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Pınar Deniz Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ferdi Kadıoğlu Cristiano Mesut Özil Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:40:39. #1.13#