Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi
Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak

Şimdiye kadar satılan en ucuz iphone modellerinden biri olması beklenen iPhone SE, önümüzdeki ilkbahar aylarında piyasadaki yerini alacak. Modele şimdiden rağbet yüksek.

Dünyanın önde gelen telefon markaları arasında yer alan iPhone'nin yeni modellerinin bir hayli yüksek fiyatlara satılması, vatandaşları alternatif çeşitlere yöneltti. Yine de iPhone'den vazgeçmek istemeyen vatandaşlar, "En ucuz model" olarak adlandırılan iPhone SE'nin piyasaya çıkacağı tarihi merakla bekliyor.

MyDrivers sitesinin kendi kaynağına atıfla paylaştığı habere göre uygun fiyatlı Apple iPhone SE'nin yeni nesil aygıtları, önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürülecek.

Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak

Gelecek yıl çıkarılacak cihazların dış görünümü saklı tutulurken, iPhone SE'nin yüz tanıma sisteminin de bulunacağı büyük 6.1 inç ekrana sahip olacağı ileri sürülüyor. Şimdiki iPhone SE modeli ise 4.7 inç ekrana sahip ve Touch ID sensörü ile donatılmış durumda.

Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak

Yeni nesil iPhone SE'nin IP67 sınıflı toz ve nem koruması olacağı da biliniyor. 5G desteğinin de bulunacağı yeni nesil aygıtın verimliliği ise muhtemelen yeni işlemci A15 ile sağlanacak. Apple'ın önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürmesi beklenen üçüncü nesil iPhone SE'nin fiyatı gizli tutuluyor.

Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor

Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Burak Sergen Mustafa Keser
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:08:40. #1.17#