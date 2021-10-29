Seyitgazi kaymakamı Baytak ve Dr. Ayyıldız safran hasadına katıldı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Sancar Mahallesi'ndeki safran hasadına katıldı.

Tarım ve Orman bakanlığı tarafından, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi kapsamında Seyitgazi ilçesi Sancar Mahallesi'nde ikamet eden kadın çiftçilerimizden Halime Şenyiğit ait tarlaya Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik desteğiyle, Türkiye'nin ilk ve tek tescilli safran çeşidi olan 'Karaarslan' çeşidinin 1,5 dekar alana ekilen safran bitkisinin hasadı Kaymakam Baytak ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dr. Dilek Didem Ayyıldız ve beraberindekiler tarafından gerçekleştirildi. 600 gram ürün beklendiğini dile getiren çiftçi Halime Şenyiğit, "Eşimin desteğiyle 5 yıl önce 400m2 alanda başladığımız safran yetiştiriciliğimize kaymakamımız ve tarım ilçe müdürlüğümüzün desteğiyle 1,5 dekara çıkardık desteklerine esirgemeyenlere ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaymakam Baytak ise "Seyitgazi'de kadınlarımızı her alanda destekleme çabası içindeyiz Halime ablamızda safran üretimine, bakanlığımızın projesi ile destek olamaya çalıştık inşallah Seyitgazi'mizin adını safran bitkisi ile de duyurmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Hasat sonunda kadın çiftçi Halime Şenyiğit tarafından misafirlerine safran çayı ikram edildi. - ESKİŞEHİR