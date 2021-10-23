Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira

Salihli Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi, 2021 yılına göre 80 milyon 925 bin lira artarak 223 milyon 102 bin lira oldu.

Salihli Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında toplanarak 2022 yılı gelir-gider bütçesini görüştü. Salihli Belediyesi'nin tahmini 223 milyon 102 bin lira olarak belirlenen 2022 yılı bütçesi, meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, "Belediyemizin 2022 yılı bütçesi içerisinde yeni projelerimiz var. Bunlardan ilki, Yunus Oktav Spor sahasının olduğu alana Gençlik Merkezi, Yılmaz Mahallemiz ile Gölmarmara ve o bölgedeki mahallelerin bağlantısını sağlayan köprünün yenilenmesi, son olarak ta Eldelek Mahalle yolu üzerinde Poyrazdamları Mahallemize ulaşımın sağlandığı köprüyü yenileyeceğiz. Kırveli Pazaryeri, Kurtuluş Çarşısı, Gümüşçayı ve Sarıpınar köprüleri ile Kent Meydanı düzenleme ve Türk Dünyası Parkı çalışmalarına başladık. 5 yıllık Stratejik Planımızda belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Hükümetimiz ile birlikte yürütülen projelerimizi takip ediyoruz. Sağlık turizmi kapsamına alınan Kurşunlu Vadisine yatırımcıları getirmek için şimdiden çalışmalara başladık. Ekibimle birlikte güzel Salihli'mizi daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Belediyemizin 2022 yılı bütçesinin Salihli'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bütçe toplantısında söz alan MHP Grup sözcüsü İsa Yıldırım, AK Parti Grup sözcüsü Mehmet Uyğun, CHP Grup sözcüsü Abdülkadir Yavuz Özdem ve İYİ Parti Grup sözcüsü Ulvi Murat Tunca, emeği geçenlere teşekkür ederek 2022 yılı bütçesinin Salihli'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan oylamada, Salihli Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA