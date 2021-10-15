Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Sivas, tohumluk patates üretiminde 2021 yılında 400 bin tonluk üretim ile Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı, fiyat ise üreticinin yüzünü güldürdü.

SİVAS (İHA) - Sivas, tohumluk patates üretiminde 2021 yılında 400 bin tonluk üretim ile Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı, fiyat ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye genelinde tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta bu yıl üreticinin yüzü güldü. Yaşanan kuraklığa ve girdilere rağmen Sivas'ta yaklaşık 400 bin ton ürün alındı. 19 bin dekar alana ekilen tohumluk patatesten 75 bin ton rekolte alınırken 57 bin dekar alana ekilen yemeklik patateste 330 bin ton rekolteye ulaşıldı. Türkiye genelinde de büyük bir verim elde eden Sivas, tohumluk patates üretiminde ülke genelinde ilk sırada yerini aldı. Tarlada 2 lira 10 kuruş ile 2 lira 50 kuruş arasında değişen yemeklik patates fiyatları tezgahlarda 3 lira 95 kuruş ile 4 lira arasında satılıyor.

400 bin ton rekolte ile rekor kırıldı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda tohumluk patates üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Önümüzdeki 2022 yılında patates tohumu üreten şehirlerden bir tanesiyiz. Yemeklik patates üretiminde de Sivas'ta büyük bir rekolte rekoru kırıldı. Bugün Sivas'ımızda yaklaşık 19 bin dekar alan tohumluk patates ekildi. 57 bin dönümde yemeklik patates ekildi. Toplam 75 bin 80 bin dekar civarında patates ekimi oldu. Bunun devamında da yaklaşık olarak 400 bin ton bir rekolteye ulaşıldı. Bunun yaklaşık 75 bin tonu tohumluk kalan yaklaşık 330 bin tonu da yemeklik olarak hem şehrimize hem ülkemizin her tarafına şu anda başlamış oldu" dedi.

Tarlada kilosu 2,10 ile 2,5 arasında marketlerde se 4 lira

Başkan Çetindağ, tarladaki ve marketlerdeki patates fiyatından bahsederek, "Çiftçimiz 2 lira 10 kuruş ile 2 lira 50 kuruş arasında çiftçimiz marketlere veriyor. Marketlerde de bugün ki fiyatları yaklaşık 3 lira 95 kuruş ile 4 lira arasında satılıyor. Büyük marketeler fiyatları artırmasınlar ki bizim ülkemizde herkes rahat olsun. Bizim Türkiye'ye yetecek kadar patatesimiz var. Eğer bugün bu rekolte olmasaydı bugün patates fiyatları 10 liraya kadar çıkabilirdi. Girdiler çok pahalı. Geçen seneki gübrede bir artış olduysa, tohumda artış oldu ise, işçilikte de bir artış oldu. Fiyatlara ister istemez yansıyacak. Marketlerle tüketim arasında çok büyük uçurumlar yok. Fiyatların yükseleceğini sanmıyorum. Yükselirse bunun altında bir art niyet aramak lazım. Çünkü bizim yeteri kadar çiftçimizin ürettiği patates mevcut şu anda" şeklinde konuştu. - SİVAS

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Rusya lideri Putin'den dolar tepkisi: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor

Rusya lideri Putin'den dolar tepkisi: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor

 Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'deki işinden çıkıyor

Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'deki işinden çıkıyor

 Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Mustafa Keser Bensu Soral
Spor Schumacher Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rekoltede rekor kırıldı, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:14:19. #1.13#