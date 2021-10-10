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PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat edilebilecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat edilebilecek

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak Türkiye Kart ile ilgili açıklamalarda bulundu. Birçok belediye ile anlaşma yapıldığını ve teknik entegrasyonların tamamlandığını ifade eden Gülten, "Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji" dedi.

Ptt AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'ndaki PTT standında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nın Türkiye'nin ulaştırma ve haber leşme alanındaki en büyük organizasyonu olduğunu, burada yapılan tüm konuşmaların ulaştırmaya yön vereceğini belirten Gülten, Türkiye Kart uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak.

Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa. Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi.

Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji."

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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