Pazarda muzun fiyatı düştü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazarda muzun fiyatı düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Pazarda muzun fiyatı düştü

Yaz mevsiminin bitmesi ile kilosu 13 TL'den satılan muzun fiyatı, semt tezgahlarında bu hafta düştü.

Yaz mevsiminin bitmesi ile kilosu 13 TL'den satılan muzun fiyatı, semt tezgahlarında bu hafta düştü. Meyve fiyatları ile ilgili açıklama yapan Pazarcı Olcay Yıldırım, "Bu haftaya kadar sadece muz da biraz sıkıntı yaşıyorduk ama şu anda 9 TL'ye satılıyor" dedi.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bu hafta indirim şampiyonu muz oldu. Tazgahların gözde meyvelerinden olan muzun fiyatı, geçen haftaya kadar 13 TL'ye satışa sunulurken, bu hafta 9 TL'ye kadar düştü. Bu hafta muzun da fiyatının düştüğünü söyleyen pazarcı Olcay Yıldırım, "Pazarda her şey çok uygun hatta bedava diyebiliriz. Bu ucuzluğun sebebi ekonomi ve ürünlerin bol olması, bu sene ürünlerimiz çok bol. Mandalina, portakal, elma, soğan hepsi bol. Ürünler bol ama piyasada verimli bir satış olmadığı için ürünlerin fiyatı da buna bağlı olarak her geçen gün düşüyor. Meyvelerimizde de elmalarımız çok uygun, 4-5 TL'ye üzümü satıyoruz, elmalarda aynı şekilde ucuz 2,5- 3 TL'ye satıyoruz. Yani bu dediğimiz fiyatlar normalde işçilik ve buzhane fiyatları dahi değil. Mandalinayı 2-3 TL arasında satıyoruz. Sadece muz da biraz sıkıntı yaşıyorduk ama muzun da fiyatı düştü. Şu anda 9-10 TL arasında satılıyor" dedi.

Vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin fiyatlarını araştırmaları gerektiğini söyleyen Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnsanlarımız piyasayı araştırmadıkları için bilmiyorlar. Pandemiden dolayı dışarı çıkmak istemiyorlar, pazara gelmek istemiyorlar. Sanal satışlarla alışveriş yapıyorlar ve hiçbir şeyin fiyatını bilmiyorlar. Yani bir iki tane siteye ya da markete giriyorlar ve orada ki fiyatları baz alaraktan alışverişlerini yapıyorlar. Oysaki gerçek fiyatlar o fiyatlar değil. Pazarda satılan ürünlerin fiyatları gerçek fiyatlardır. Sanal ortamda satılan hiçbir şeyin fiyatı gerçek fiyat değil. En uygun fiyatı pazarlar takip eder. Başka bir yer takip edemez. İnsanlar iyi, kaliteli ve ucuz yiyecekler almak istiyorlarsa mutlaka gezmeliler ve gezmeden almamalılar. Bugün ortalama bir aile bir pazar alışverişinde 250 TL harcayabilir ya da 100 TL'ye alışverişini bitirebilir. İnşallah pandemiden de bir an önce kurtuluruz ve normal hayatımıza döneriz. İnsanlar normal hayatına geçer, herkesin tekrardan yüzü güler, üzerimizde ki sönüklükten biran önce kurtuluruz." - KAYSERİ

Pazarda muzun fiyatı düştü

Pazarda muzun fiyatı düştü

Pazarda muzun fiyatı düştü

Pazarda muzun fiyatı düştü

Pazarda muzun fiyatı düştü

Pazarda muzun fiyatı düştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Kazı kazandan 200 lira çıktığını sanıp bayiden parasını istedi, 200 bin lira kazandığını satıcının uyarısıyla anladı

Kazı kazandan 200 lira çıktığını sanıp bayiden parasını istedi, 200 bin lira kazandığını satıcının uyarısıyla anladı

 Köylüler, toptancıları suçlayıp duruma isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL

Köylüler, toptancıları suçlayıp duruma isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL

 80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor! Emine Erdoğan'ın bile takdirini kazandı

80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor! Emine Erdoğan'ın bile takdirini kazandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Bensu Soral Okan Bayülgen
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Lewis Hamilton Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Ali İhsan Su Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pazarda muzun fiyatı düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:27:37. #1.11#