Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, MTOSB'yi ziyaret etti

TARSUS, MERSİN (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni yatırım imkanlarının değerlendirilmesi ve organize sanayi bölgeleri arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerinde Vali Şimşek ve beraberinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali İlker Atabay'a Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Haddat, Bölge Müdürü Halil Yılmaz eşlik etti.

Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Şimşek, Tekli ve merkezin Direktör Yardımcısı Bahittin Aslan'dan bilgi aldı.

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de gezen Şimşek, öğrencilerin projeleri ve çalışmalarını inceledi.

Vali Şimşek, ziyaretlerin ardından Niğde'de yatırımları devam eden ve yeni yatırımcı olarak bölgede faaliyet gösterebilecek sanayicilerle toplantı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, verimli bir teknik gezi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mersin-Tarsus OSB'nin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını yerinde gördüklerini ve buradaki iyi uygulama örneklerini gözlemlediklerini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Buradaki iyi uygulamaları Bor Karma OSB'de pratiğe dönüştüreceğiz. OSB'mizde yatırım potansiyeli olan sanayi firmalarıyla çok olumlu neticelenen görüşmeler gerçekleştirdik. Gezimizde yakın zamanda tüzel kişilik kazanan 'Niğde-Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB' ve 'Niğde 2. OSB' yatırım imkanlarını ve avantajlarını anlatma imkanımız oldu. Her iki bölge hakkında iş adamlarımızdan son derece müspet geri bildirimler aldık. İlimizin 5. bölge teşviklerinden faydalanması, kara yolları ve demiryolu ulaşımı açısından merkezi konumda bulunması, cazip sanayi parseli tahsis maliyetleri, hayvancılık için gayet elverişli olan iklimi gibi unsurların yatırımcıları özellikle cezbeden avantajlarımız olduğunu bizzat müşahede ettim."