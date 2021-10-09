Niğde'de elma üretimi 5 yılda yüzde 25 arttı - Haberler Ekonomi
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Niğde'de elma üretimi 5 yılda yüzde 25 arttı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Ekonomi
Niğde'de elma üretimi 5 yılda yüzde 25 arttı

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de son 5 yılda üretim yüzde 25 arttı.

NİĞDE (AA) - Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de son 5 yılda üretim yüzde 25 arttı.

Hasadı devam eden elmada bu yıl 230 bin dekardan yaklaşık 500 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin elma üretiminde üçüncü sırada yer alan kentte, 2016'da 400 bin 95 ton, 2017'de 327 bin 847 ton, 2018'de 429 bin 36 ton, 2019'da 438 bin 327 ton ve 2020'de 503 bin 330 ton elma üretildi.

Elma üretimi son 5 yılda yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.

Tepeköy köyündeki elma bahçelerini gezen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, üreticilerle elma topladı.

Vali Şimşek, AA muhabirine, kentin ekonomisinin genel olarak tarıma dayalı olduğunu söyledi.

Patates üretimiyle ön plana çıkan kentin, aynı zamanda elma üretim merkezlerinden olduğunu belirten Şimşek, kentte bu yıl yaklaşık 500 bin ton elma rekoltesi beklendiğini dile getirdi.

Niğde'den Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye elma ihraç edildiğini söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Niğde'de birçok elma çeşidi üretiliyor ancak hasadını yaptığımız özellikli bir çeşit, buna 'Niğde elması' ya da 'Niğde misketi' diyoruz. Gerek aroması gerekse lezzeti bakımından çok farklı bir çeşit. Bu lezzetin yüksek rakımda yetişmesinden ve gece gündüz farkından olduğu tahmin ediliyor. Niğde'de her geçen gün elma üretimi artıyor. Elmada son 5 yılda yüzde 25 üretim artışı söz konusu. Vatandaşlarımızı elma üretimi konusunda teşvik ediyoruz, onları destekliyoruz. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda Niğde elma üretimi bakımından birinci sıraya yerleşecek. Şu anda üçüncü sıradayız. 'Niğde elması' üretiminde birinci iliz."

Şimşek, Niğde elmasının ortadan bölündüğünde çekirdekli kısmının kendine has yıldızlı yapıda olduğuna dikkati çekerek, kentin kadim ürünlerinden olan bu çeşidi korumaya ve üretimini artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sazlıca beldesinde yaklaşık 150 dönüm bahçede üretim yapan Tahsin Yavuz da elmaların yüzde 80'inin hasat edildiğini dile getirdi.

Bu sene verimin iyi olduğunu belirten Yavuz, "Niğde'nin iklimi uygun olduğu için büyük elma bahçeleri kuruluyor. Bize iş sahası açılıyor, insanlarımız çalışıyor, Niğde'miz faydalanıyor. İnşallah daha da büyür." diye konuştu.

AA / Abdullah Özkul - Ekonomi Haberleri
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