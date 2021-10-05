Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) yapı müteahhitlerine yönelik, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Değişikliği" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) yapı müteahhitlerine yönelik, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Değişikliği" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kdz. Ereğli TSO ve Çevre Şehircilik Zonguldak İl Müdürlüğü işbirliği ile yapı müteahhitlerine yönelik, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Değişikliği" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kdz. Ereğli TSO Yaşar Tetiker Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisi Serkan Karakülah, yönetmelik değişikliği hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Zonguldak'ta 381 gruplandırma yapıldı"

Yönetmeliğin yürürlüğe 2 Aralık 2019 yılında girdiğini hatırlatan Karakülah; "Bu tarihten itibaren Zonguldak'ta toplamda 381 tane gruplandırma yaptık. C1 grubunda 2 tane müteahhitimiz var, D grubunda 8 tane, D1 grubunda 3 tane, E grubunda 12 tane, E1 grubunda 6 tane, F grubunda 60 tane, F1 grubunda 3 tane, Y grubunda 50 tane, Y1 grubunda 6 tane ve H grubunda 231 tane. Yani baktığımız zaman 2019'dan bugüne kadar çoğu gruplandırmayı yaptık" dedi.

Karakulak, yönetmeliğin amacının ise plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak olduğunu söyledi.

Yönetmeliğin yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsadığını ifade eden Karakulak, yönetmeliğin detayları hakkında da bilgiler vererek yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılması, kayıtlarının tutulması ve belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları anlattı.

TSO yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılım sağladığı toplantı soru-cevap kısmının ardından son buldu. - ZONGULDAK

Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi

Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi

Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi

Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek
Spor Marcao Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Münir Karaloğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Müteahhitler yönetmelik değişikliği kapsamında bilgilendirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:05:58. #1.11#