Migros, BİM ve Şok'un ardından para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız

Rekabet Kurumu, 5 büyük zincir markete yönelik fahiş fiyat soruşturmasında BİM, Carrefoursa, Migros, Şok ve A101 ile tedarikçi firma Savola Gıda'ya rekabeti ihlalden toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin lira ceza kesti. Ceza sonrası market zincirlerinden üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CEZA SONRASI AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

5 büyük marketten cezaya ilişkin ilk açıklama Migros'tan gelmişti. Migros, şirket aleyhine yöneltilen hususların kabul edilemez olduğunu belirtip, kararın iptali için yargıya gideceğini duyurdu. Migros'un ardından açıklama yapan BİM ise kararın haksız olduğunu belirterek, konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi. Şok da diğer iki market zinciri gibi mahkemede hakkını arayacaklarını açıkladı.

MİGROS, BİM VE ŞOK'UN ARDINDAN BİR AÇIKLAMA DA CARREFOURSA'DAN

Kurumun idari para cezası kararına tepki gösteren son firma ise CarrefourSA oldu. Rekabet Kurumu'nun 142 milyon TL ceza kestiği CarrefourSA, perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik yürütülen soruşturmada aleyhine verilen kararla ilgili yargıya başvuracaklarını açıkladı.

"HUSUSLARIN HİÇBİRİ ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KABUL EDİLMEMEKTEDİR"

Şirketin konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Rekabet Kurulu (Kurul)'nun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturma neticesinde, Kurul'un28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere, Şirketimiz hakkında 142.469.772,07 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ile Şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbiri Şirketimiz tarafından kabul edilmemekte olup yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın iptali için yargı yoluna başvurulacaktır.

"MÜŞTERİLERİMİZE FİYATIN, KALİTENİN, HİZMETİN DOĞRUSUNU ULAŞTIRMAYI MİSYON EDİNDİK"

CarrefourSA olarak ilk mağazamızın açıldığı 1993'ten bu yana doğru ürün doğru fiyat doğru hizmet misyonumuz ile hizmet ettiğimizi 11 bin çalışanımız ile günde 500 bin kişiye mağazalarımızda hizmet verirken ayda 8 milyon ziyaretçi ile online operasyonlarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimize fiyatın, kalitenin, hizmetin doğrusunu ulaştırmayı kendimize misyon edinirken şirketimiz bu doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Rekabet Kurulu'nun konuya ilişkin 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararı ile ilgili duyurusu ve açıklama metnine bağlantıdan (https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/perakende-gida-ve-temizlik-urunleri-tica ef88b6d47e38ec118144005056b1ce21) erişim sağlanması mümkündür.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

HANGİ MARKET NE KADAR CEZA YEDİ?

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL

Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;

Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye (Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL;

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;

Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101) 646.582.329,39 TL

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