Meyve sebze mamulleri 2 milyar dolar ihracata koşuyor - Haberler
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Meyve sebze mamulleri 2 milyar dolar ihracata koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meyve sebze mamulleri 2 milyar dolar ihracata koşuyor

Gıda ihracatının yıldızı paylayan yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri, dünyanın en büyük gıda fuarı ANUGA'da dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara tanıtıldı.

Gıda ihracatının yıldızı paylayan yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri, dünyanın en büyük gıda fuarı ANUGA'da dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara tanıtıldı. Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ANUGA Fuarı'na meyve sebze mamulleri sektörünün yoğun katılım sağladığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, meyve sebze mamulleri sektörünün 2021 yılı sonu için belirlediği 2 milyar Dolar ihracat hedefine ANUGA Fuarı'nda gerçekleştirilen ihracat anlaşmalarıyla bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatının 2021 yılının ocak-eylül döneminde yüzde 23'lük artışla 1 milyar 198 milyon dolardan 1 milyar 470 milyon dolara yükseldiği bilgisini paylaşan Uçak, "Meyve sebze mamulleri ihracatından Ege Bölgesi 584 milyon dolarlık pay aldı ve liderliğini sürdürdü. Ege Bölgesi'ndeki meyve sebze mamulleri ihracatçısı pek çok firmamız ANUGA Fuarı'nda yerini aldı ve yeni ihracat bağlantılarıyla yurda döndü. Pandemi nedeniyle fuara geçen yıllara göre katılımcı sayısında düşüş olmakla birlikte ziyaretçi kalitesi ihracatçı firmalarımızı mutlu etti" dedi.

"FUARLAR, HEDEFİMİZE ULAŞMAMIZI KOLAYLAŞTIRACAK"

Salgının meyve sebze mamullerine talebi artırdığına temas eden Uçak, şöyle devam etti:

"Türkiye pandemi döneminde de üretici konumunu sürdürdü. 2021 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye'nin gerçekleştirdiği 1 milyar 470 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatına en büyük katkıyı 267 milyon dolarlık tutarla meyve suları yaptı. Turşu ihracatı 218 milyon dolar olurken, gazlı içecekler sektörü 194 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2021 yılı için ortaya koyduğumuz 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Fiziki fuarların tekrar düzenleniyor olması hedefimize ulaşmamızı kolaylaştıracak."

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Meyve sebze mamulleri ihracatında ilk sırayı 200 milyon dolarlık ihracatla Almanya alırken, ikinci sıra 185 milyon dolarlık taleple Amerika Birleşik Devletleri'nin oldu. Irak'a ise 145 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç edildi. ANUGA Fuarı'nda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Yönetim Kurulu üyeleri Martin Erdemir Sanford, Mehmet Ata Özdemir, Mehmet Kırıcı ve Türkmen Türkmenoğlu temsil etti. EYMSİB Yönetim Kurulu, ANUGA Fuarı katılımcıları arasında bulunan EYMSİB üyesi firmaları stantlarında ziyaret ederken, Türkiye'nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerini tanıtan yayın yapan "Hasat ve Ötesi" dergisi katılımcılara ve ziyaretçilere dağıtıldı.

(İHA)

Meyve sebze mamulleri 2 milyar dolar ihracata koşuyor

Meyve sebze mamulleri 2 milyar dolar ihracata koşuyor

Meyve sebze mamulleri 2 milyar dolar ihracata koşuyor

Meyve sebze mamulleri 2 milyar dolar ihracata koşuyor

Meyve sebze mamulleri 2 milyar dolar ihracata koşuyor

Meyve sebze mamulleri 2 milyar dolar ihracata koşuyor

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