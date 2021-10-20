Meşhur Çameli cevizinde hasat zamanı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çameli ilçesinin meşhur cevizinde hasat başladı. Yağmurun yağmasıyla birlikte kabukları açılan cevizlerin hasadı Kasım ayına kadar devam edecek.

Denizli'nin yetiştirdiği cevizi ile ünlü Çameli ilçesinde hasat başladı. Yağmur yağışıyla birlikte açılan kabuklu cevizler uzun sırıklarla silkilerek hasat ediliyor. İlçeye bağlı 38 mahallesinde yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda yılda 700 tona yakın ceviz hasadı yapılıyor. Belevi Mahallesi yakınlarındaki tarlasında ceviz hasadı yapan 68 yaşındaki Nercuvan Ongun, "Çameli'nin cevizi tatlı olur. Başka yöreye benzemez. Yağlı olur. Hele eski zaman cevizleri olsa daha yağlı oluyor. Bunlar onun kadar yağlı değil görünümü güzel. Burası iki dönüm. Daha iki senedir meyve alıyoruz. Kilo alarak bilmem de dolu olarak 20- 25 dolu satıyoruz iki senedir. Hasat ekimde başlar, ekim ayının sonuna kadar devam eder. Yerli cevizler eylül ayı sonuna doğru başlıyor. Çetnerler baya uzun süre devam ediyor. Yağmur yağmazsa açılmıyor. Yağmur yağarsa çabuk açılıyor. Dibini sularsan daha çabuk açılıyor" dedi.

İlçede hasadı devam eden cevizlerin kilosu bu yıl 35-40 TL'den satışa sunuluyor. - DENİZLİ