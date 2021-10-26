Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi

AA - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 121,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Eylül 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,1 artarak 74,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,1 azalarak 38,5 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ DÖVİZ ÇIKIŞLARI ARTTI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 24,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 19 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

BANKALARLA YAPILAN FİNANSAL İŞLEMLER

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,5 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 26 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 49,8 milyar dolar oldu.?????????????

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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi
AA - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (2)
sivri :-43 milyar dolar olduğunu yan odadaki nenem söyledi az önce
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bekir yapici:denetleyen yok arastiran yok soranada devlet siri veya ticari sir ülkede yalan dolan moda olmus salla gitsin yerse.
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