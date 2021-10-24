Mandalina ihracatında hedef 500 milyon dolar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mandalina ihracatında hedef 500 milyon dolar

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Mandalina ihracatında hedef 500 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl mandalina ihracatında hedeflerinin 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl mandalina ihracatında hedeflerinin 500 milyon Dolar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli ürünlerinden mandalinanın en çok ihraç edilen cinsi satsumada, dış pazar için kesim ve ihracat tarihleri, ilgili kurumlardan temsilcilerin oluşturduğu komisyonca belirleniyor.

Daha önce iç pazar için olgunlaşan mandalinaları hasat eden tarım işçileri, sezonun ilk ihraç ürünü olacak mandalinaları toplamak üzere bugün erken saatlerde bahçelerin yolunu tuttu.

Tarım işçileri, topladıkları mandalinaları küfelere dolduruyor. Buradan da kasalara yüklenen mandalinalar kamyonlar aracılığıyla işleme tesislerine gönderilecek.

Ürünler, komisyonun aldığı karar gereği, 27 Ekim'de dış pazar için yola çıkacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl iklim koşullarından dolayı hasat ve ihraç tarihlerinde geçen yıla göre 1 haftalık gecikme olduğunu söyledi.

Türkiye'nin mandalina ihracatının 2019'da 347 milyon dolar, 2020'de de yüzde 26'lık artışla 437 milyon dolara ulaştığını aktaran Uçak, "Bu yıl hedefimiz 500 milyon dolara ulaşmak. Bunu yakalayacağımıza inancımız tam. Ege Bölgesi'nin rekoltesi düşük ama Türkiye geneli rekolte 2020 yılı seviyelerinde." diye konuştu.

Uçak, 2020'de 163 milyon dolarlık satsuma mandalina ihracatı yaptıklarını, bu yıl ise bunu 200 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlıyor! Asgari ücret için en güçlü tahmin 3 bin 447 bin lira

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlıyor! Asgari ücret için en güçlü tahmin 3 bin 447 bin lira

 Tezgahta 30, masada 500 lira

Tezgahta 30, masada 500 lira

 Tüm tavuk ırklarının atası! Yetiştirmesi 6 ay sürüyor, tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor

Tüm tavuk ırklarının atası! Yetiştirmesi 6 ay sürüyor, tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title