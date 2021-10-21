Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında gri listeyi güncelledi. Kara para aklama ve terörizmin finansmanındaki mücadelede eksikliği olduğu belirtilen Türkiye, Ürdün ve Mali listeye alındı. Kararla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır" denildi.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bu hafta Paris'te düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.
Buna göre Türkiye, Ürdün ve Mali kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda "eksiklikleri olduğu" gerekçesiyle "gri listeye" alındı.
Yapılan incelemeler sonucu Botsvana ve Morityus ise listeden çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mali Eylem Görev Gücü'ne tepki geldi. Yapılan açıklamada "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen Türkiye'nin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır." ifadeleri yer aldı.
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu olarak da bilinen ve OECD bünyesinde faaliyet gösteren FATF, G7 ülkelerinin girişimiyle 1989'da kuruldu. Türkiye'nin 24 Eylül 1991'de üye olduğu FATF'nin 37 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunuyor. FATF, faaliyetlerini, Genel Kurul toplantıları ve çeşitli konularda çalışmak üzere oluşturulan çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütüyor. Üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetleyen ve değerlendiren FATF, gri listedeki ülkeleri standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili şekilde uygulanmasına yönelik daha fazla izlemeye tabi tutuyor. FATF, gri listedeki ülkelerin eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhüdünde bulunduğunu belirtiyor.