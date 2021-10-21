Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bu hafta Paris'te düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEYE ALINDI

Buna göre Türkiye, Ürdün ve Mali kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda "eksiklikleri olduğu" gerekçesiyle "gri listeye" alındı.

2 ÜLKE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Yapılan incelemeler sonucu Botsvana ve Morityus ise listeden çıkarıldı.

"HAK EDİLMEYEN BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mali Eylem Görev Gücü'ne tepki geldi. Yapılan açıklamada "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen Türkiye'nin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır." ifadeleri yer aldı.

MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu olarak da bilinen ve OECD bünyesinde faaliyet gösteren FATF, G7 ülkelerinin girişimiyle 1989'da kuruldu. Türkiye'nin 24 Eylül 1991'de üye olduğu FATF'nin 37 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunuyor. FATF, faaliyetlerini, Genel Kurul toplantıları ve çeşitli konularda çalışmak üzere oluşturulan çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütüyor. Üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetleyen ve değerlendiren FATF, gri listedeki ülkeleri standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili şekilde uygulanmasına yönelik daha fazla izlemeye tabi tutuyor. FATF, gri listedeki ülkelerin eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhüdünde bulunduğunu belirtiyor.