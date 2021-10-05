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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 30,63 ila 43,80 lira arasından satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 30,63 ila 43,80 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg30,6343,80
4 No'lu şekerpare kayısıKg30,0030,00
7 No'lu şekerpare kayısıKg28,0028,00
ArpaKg2,002,00

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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Haber: Malatya Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
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