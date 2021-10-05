Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 30,63 ila 43,80 lira arasından satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 30,63 ila 43,80 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|30,63
|43,80
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|7 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Arpa
|Kg
|2,00
|2,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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